Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin basın toplantısında konuştu:

"Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya, mecbur muyum? Yani Atatürk diyemeyeceksin, 'Gazi Mustafa Kemal' diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın, seninle siyaset yapamam ben yollarımı ayırırım" - "Bu muhalefet de kötü yönetiliyor. Böyle bir ortamda ana muhalefet partisinin oyunun yüzde 65 olması lazım, 60'ı geçmesi lazım. Parti her hafta bir olayla uğraşıyor. Kendi iç işleri, biz bir şey yapmıyoruz, suçumuz kabahatimiz yok. Bir hafta mafya lideri, CHP'li belediyeyi ziyaret ediyor. Bir hafta CHP'li bürokrat CHP genel başkanına hakaret ediyor, bir hafta 'Atatürk' diyemiyor. Her hafta bir skandal. Bekliyorum şimdi bu hafta ne çıkacak" - "(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Şimdiden Cumhurbaşkanı adayı kimse olamaz, ben de olamam başkası da olamaz. Ona bakarız zamanı gelince. Derdimiz memleket, derdimiz çocuklarımız, derdimiz geleceğimiz" - "Hayatında milletvekili olana kadar CHP'ye oy vermemiş insanlardan CHP'liliği öğrenecek halim yok benim. 40 yılımı verdim bu partiye, kahroluyorum, üzülüyorum, iyi olsun istiyorum. (Yüzde) 60, 70, 80 alsın istiyorum, çok iyi olsun istiyorum" - "(CHP-HDP ittifakı) CHP yönetimi çıksın, 'Ya siz vazgeçtiniz, aday çıkarmadınız, geldiniz bizi desteklediniz, teşekkür ederiz.' desin. Bunda bir sıkıntı yok. Teşekkür etmezsen yarın sıkıntılı olur süreç"