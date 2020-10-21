  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı
Aktüel

Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:11:30 -
Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı

ANKARA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Burundi'de, eski cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, 1993 seçimlerinde rakibi eski cumhurbaşkanı Melchior Ndadaye'nin ölümünden sorumlu tutularak ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.

Burundi Yüksek Adalet Mahkemesi, Ekim 1993'te öldürülen ve demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Melchior Ndadaye'nin suikast davasında gıyaben yargılanan eski cumhurbaşkanı Pierre Buyoya ve diğer 18 sanık ile ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, Ndadaye suikastinde suçlu bulunan Buyoya ve diğer 18 sanığı hapse mahkum etti.

Buyoya ömür boyu hapse mahkum edilirken, aralarında eski cumhurbaşkanı yardımcıları Alphonse Kadege ve Busokoza Bernard gibi yöneticiler de 20'şer yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Mahkeme ayrıca, toplu olarak 103 milyar Burundi frangı (yaklaşık 430 milyon TL) para cezası verdi.

- Ndadaye suikastı

1962'de Belçika'dan bağımsızlığını kazanan Burundi'de, bu tarihten sonra çoğunluk Hutu etnik grubu ile azınlık Tutsiler arasında gerginlikler yaşandı.

Hutu kökenli Ndadaye, seçimleri kazandıktan dört ay sonra, bazı bakanlarıyla birlikte Tutsi askerler tarafından düzenlenen bir pusuda öldürüdü.

Suikast nedeniyle birkaç düşük rütbeli yetkili tutuklandı.

Cinayetler, suikastlar ve ardından gelen siyasi kargaşa, 2006'ya kadar süren bir iç savaşa yol açtı.

Bu etnik çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" demişti! Şimdi bakın ne dedi

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" diyen Can Ataklı, S-400'lerin Sinop'ta test edilmesi sonrası kıvırarak şimdi de "S-400'ler aktif..
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Dünya

Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf

Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay