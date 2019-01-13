Eski Beşiktaşlı Negredo'ya şok! Gönderildi
Sene başında Beşiktaş'tan Birleşik Arap Emirlikler'in Al-Nasr takımına transfer olan Negredo, kulübünden ayrıldı.13 Ocak 2019 Pazar 21:29
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan İspanyol golcü Alvaro Negredo kulübünden ayrıldı
Birleşik Arap Emirlikler'in Al-Nasr forması giyen Alvaro Negredo'nun sözleşmesi feshedildi. Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Al-Nasr'ın yolunu tutan 33 yaşındaki santrforun yeni macerası kısa sürdü.
9 gol attı
Al-Nasr Negredo'nun yanı sıra üç futbolcuyu daha gönderdi. Negredo Al Nasr'da 11 maçta 9 gol attı.
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