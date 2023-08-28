Eski Beşiktaşlı futbolcu Katar'da istenmiyor

L'Equipe'in haberine göre; Katar ekibi Al-Sadd, bir ay önce 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan transfer ettiği Faslı stoper Romain Saiss'i, henüz tek bir maçta forma giymemesine rağmen takımdan kiralık olarak göndermek istiyor.

Şenol Güneş'e ağır sözlerle yüklenmişti

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Romain Saiss, Al-Sadd'a imza attıktan sonra Foot Mercato'ya verdiği röportajda Şenol Güneş için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer Beşiktaş'tan ayrıldıysam bunun kulüple, taraftarla ya da takım arkadaşlarımla hiçbir ilgisi yok. Tek sorun teknik direktör Şenol Güneş! O geldiğinden beri, kendi kendime ayrılmam gerektiğini söylememe neden olan olaylar birikti. Şenol Güneş gibi bir insana güvenemezdim."

33 yaşındaki Faslı savunmacı, geçen sezon bedelsiz olarak geldiği Beşiktaş'ta 26 maça çıkmış ve 1 gol - 2 asist üretmişti.

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