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Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada Tepecik eski belediye başkanı Metin Boru hayatını kaybetti.

16 Haziran 2019 Pazar 00:02
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Bursa’da meydana gelen feci kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik eski belediye başkanı Metin Boru hayatını kaybetti.

Bursa’da meydana gelen feci kazada eski belediye başkanı hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Devecikonak Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Metin Boru idaresindeki 16 Y 9977 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Birol Kaplan kontrolündeki 16 ABC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Metin Boru ağır, diğer sürücü Birol Kaplan, yolcular Ahmet Kazan, Hayriye Kahraman ve Fazlı Karaman çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.

Vefat etti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tepecik eski belediye başkanı Metin Boru'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 00:02
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