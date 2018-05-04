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Eski belediye başkan yardımcısı, otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Bursaİnegöl Belediyesi eski başkan yardımcısı Yusuf Şen (55), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:13
Eski belediye başkan yardımcısı, otel odasında ölü bulundu

İnegöl Belediyesi eski başkan yardımcısı Yusuf Şen, önceki gün tatil için geldiği Kemer ilçesi Deniz Caddesi'nde beş yıldızlı bir otele yerleşti. Otel personeli bugünsabah saatlerinde temizlik için Şen'in odasına gitti. Şen'in yatakta hareketsiz yattığını gören temizlik personeli, durumu otel yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kemer Cumhuriyet Savcısı Filiz Sarkaya ve polisin incelemesinden sonra Yusuf Şen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası Şen'in tansiyon hastası olduğu kaydedildi.

Yusuf Şen'in ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:13
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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