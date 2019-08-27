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Eski Başkan Ekiz için tören düzenlendi

Boyabat’ta 1980-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Cemal Ekiz, 85 yaşında vefat etti.

27 Ağustos 2019 Salı 13:10
Eski Başkan Ekiz için tören düzenlendi

Boyabat’ta 1980-1989 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Cemal Ekiz, 85 yaşında vefat etti.


Ekiz için Boyabat Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Törene; Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Boyabat Belediyesi Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, kurum amirleri, personeller ve vatandaşlar katıldı. Bir süredir sağlık sorunu yaşayan ve Samsun’da tedavi gören Ekiz için gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Şefik Çakıcı, "Boyabat doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşlanacağımız şehir. Boyabat siyasi tarihinde iz bırakan kişidir Cemal Ekiz. Halkın adamı olarak görülen bir kişiliktir. Dokuz yıl belediye başkanlığımızı yaptı ve yaptığı hizmetler neticesinde şu an burada aramızda. Herkes belediye başkanı seçilebilir ancak şehrin başkanı olmak farklıdır, halk adamlığı ile yürünebilen bir yoldur. Bunu yapabilen nadir başkanlardan Cemal Ekiz başkanımızın mekanı cennet olsun. Biz ondan aldığımız bayrağı, onların emanet ettiği Boyabat’ı Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız" dedi.


Boyabat İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ise Cemal Ekiz’in Boyabat için çok emek veren bir kişi olduğunu söyleyerek Ekiz’in yakınlarına baş sağlığı diledi.


Konuşmaların ardından okunan duayla devam eden program, Cemal Ekiz’in omuzlarda Boyabat Büyük Cami’ye getirilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:10
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