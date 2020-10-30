Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yılmaz bugün tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Mesut Yılmaz bir süredir tedavi görüyordu.

Florence Nightingale Hastanesi Başhekim Uzm. Dr.Özgür Şamilgil yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 yıldır akciğer kanserine yakalandı ve yenik düştü Kederli ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum,

Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Almanya'daki Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yaptı. Özel sektörde yönetici olarak çalıştı, sanayi sektöründe çalıştı.

Yılmaz, 1983 yılında Anavatan Partisi'nin kurucu üyesi oldu ve Avrupa Demokrasi Birliği Başkan Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın iki eseri Almanca ve İngilizce olarak yayınlandı.

Mesut Yılmaz, 17., 18., 19., 20. ve 21. dönemlerde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanı ve kültür ve turizm bakanı, 46. ve 47. hükümetlerde dışişleri bakanı, 48., 53. ve 55. hükümetlerde başbakan, devlet bakanı ve 57. hükümette başbakan yardımcısı.

Yılmaz, 1991-2002 yılları arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.