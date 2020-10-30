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Aktüel Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Aktüel

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil: - "Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:31:25 -
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğini bildirdi.

Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."

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