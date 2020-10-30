Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil: - "Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur"
İSTANBUL (AA) - Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğini bildirdi.
Yılmaz'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Şamilgil, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarıyla yenik düşmüş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağ olsun."