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Medya Eski bakan Namık Kemal Zeybek’ten zırva üstüne zırva! Bilmeyen de bunu sanır
Medya

Eski bakan Namık Kemal Zeybek’ten zırva üstüne zırva! Bilmeyen de bunu sanır

Yeniakit Publisher
2024-05-11 18:00:00 -
Eski bakan Namık Kemal Zeybek’ten zırva üstüne zırva! Bilmeyen de bunu sanır

Tamer Korkmaz, 28 Şubat davasında tanık olarak dinlenen eski bakan Namık Kemal Zeybek’in “Darbe söz konusu değildi” hezeyanını masaya yatırdı! Zeybek’in tek zırvasının bu olmadığını aktaran Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

Tamer Korkmaz, 28 Şubat davasında tanık olarak dinlenen eski bakan Namık Kemal Zeybek’in “Darbe söz konusu değildi” hezeyanını masaya yatırdı! Zeybek’in tek zırvasının bu olmadığını aktaran Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

“28 Şubat (1997) davasında tanık olarak dinlenen eski bakan Namık Kemal Zeybek, “Darbe söz konusu değildi” demiş!

Bu akla ziyan cümle, onun tek zırvası da değil; şunu da söylemiş:

“Sincan’dan tankların geçişi, normaldi.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilmeyen de, o dönemde muntazaman her gün Sincan’ın tam ortasından tankların geçtiğini sanır!

***

FETÖ “Çatı Soruşturması” kapsamında ifadesi alınan Cem Fadıl Bozkurt, İzhak Alaton’un 28 Şubat’la ilgili sözlerinden de bahsetmişti. (16 Nisan 2018)

Alaton’un kendisine “Ben, bu ülkede tankları yürütebilmek için dört tane ev verdim” dediğini ifşa etmişti!

***

Alaton, 28 Şubat MGK’sından üç buçuk hafta evvel, Cunta’ya “Sincan’daki tankları yürüttüren” Törkiş Gladyo baronuydu.

1990’lı yıllarda, Fetullah’ı ABD’deki Yahudi lobisinin önde gelen isimleriyle buluşturan derin şahıstan bahsediyoruz. (…)”

 

 

 

 

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