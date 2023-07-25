Eski Bakan Fehmi Cumalıoğlu anılıyor

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1912 yılında Tekirdağ’da dünyaya gelen Dr. Cumalıoğlu, 1932 yılında girdiği Askeri Tıbbiye öğrencisi olarak girdi ve tıp fakültesinden iyi derece ile mezun oldu. Samsun Askeri Baştabibi ve Samsun Tabipleri Odası başkanlığı da yapan Fehmi Cumalıoğlu, 1960 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 1961 yılında Yeni Türkiye Parti ile siyasete adım atan Cumalıoğlu, 1973- 77 seçimlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın partisi Milli Selamet Partisi milletvekili olarak Meclis’e girdi. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle partisi MSP kapatılan Fehmi Cumalıoğlu, 25 Temmuz 1996 yılında Ankara’da vefat etti.