Eski AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu kimdir?

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Orhan Miroğlu, 11 Mart 1952'de Mardin Gelinkaya'da doğdu. Orhan Miroğlu babasının adı İsmail, annesinin adı da Behiye'dir.

Gazeteci-Yazar Orhan Miroğlu; Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

Orhan Miroğlu'nun tarih ve toplumsal hafıza üzerine yazılmış 10 kitabı bulunmaktadır. Halen bir gazetede köşe yazılarına devam etmekte olan Orhan Miroğlu, birçok STK'dan, insan hakları ve temel özgürlükler konusundaki katkılarından dolayı ödül aldı. Orhan Miroğlu aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü Üyesi'dir.

Orhan Miroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Orhan Miroğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti 26. Dönem Mardin Milletvekili seçilmiştir.

ORHAN MİROĞLU'NUN BAZI KİTAPLARI;

Dıjwar – Onlara Dair Her Şey

Çapraz Ateşte İki Halk: Türkler ve Kürtler – Yeni Jeopolitika ve Nasyonalizm

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