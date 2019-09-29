Eski AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan: Davutoğlu ile birlikte değilim Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile hareket ettiği öne sürülen eski AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, AK Parti ile yollarını ayırmadığını ve partideki yürüyüşüne devam edeceğini belirtti.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, kendisiyle hareket eden eski milletvekilleri de istifa ederek AK Parti ile yollarını ayırıyorlar. Benim partim AK Parti’dir Davutoğlu’nun kuracağı partide adı geçen ve AK Parti’de istifa edeceği öne sürülen AK Parti 26. dönem Adana Milletvekili Prof.Dr. Talip Kücükcan, yeni parti iddialarını yalanladı. Küçükcan, siyaseten Ahmet Davutoğlu’yla birlikte hareket etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

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