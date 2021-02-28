  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Dönmez duyurdu: 2023'e yetiştireceğiz

Mustafa Karahasanoğlu merhum Erbakan'ı anlattı: Milli Görüş yokluk içinde büyüdü

CANLI YAYIN! Milli Görüş hareketi ve 28 Şubat süreci ‘Ülke Gündemi’nde konuşuluyor! O isimden canlı yayında flaş açıklamalar

AK Gençlik'ten CHP'ye çöp göndermesi: Tıkır tıkır çalışıyor!

Terim: Yayıncı kuruluş şart koymalı

Bakan Koca'nın cevabı karşısında yüzü kızarmayan Kılıçdaroğlu, yalanda ısrara devam ediyor

Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u ilk kez anlattı: O sahneyi çekerken çok etkilendim

Açılış töreninde iki eksiği fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'nu uyardı

Bakanlık duyurdu: 31 terörist ikna yoluyla teslim oldu!

Darbeci Hafter'in başı Wagner ile belada! Artık itaat etmeyi bıraktılar
Dünya Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Biden'a tepki: Felaket olacak
Dünya

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Biden'a tepki: Felaket olacak

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme çabasına, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun etme yoluna girmiş gözüküyor. Bu, ABD için de bölge için de bir felaket olacaktır." sözleriyle tepki verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 00:01:00 -
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Biden'a tepki: Felaket olacak

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme çabasını, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun etme yoluna girmiş gözüküyor. Bu, ABD için de bölge için de bir felaket olacaktır." sözleriyle eleştirdi.

Pompeo, bu sene Florida eyaletinde yapılan ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren en önemli organizasyonlardan biri olan 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansına (CPAC 2021) katılarak Biden yönetimine eleştirilerde bulundu.

İran'la nükleer anlaşmadan ayrılan ve "maksimum baskı" politikasını hayata geçiren Donald Trump'ın dışişleri bakanı olan Pompeo, Biden yönetiminin yeniden nükleer anlaşmaya dönme arzusunun çok yanlış olduğunu savundu.

Pompeo, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun etme yoluna girmiş gözüküyor. Bu, ABD için de bölge için de bir felaket olacaktır." dedi.

İran'a yaptırım uygulamaları durumunda savaş çıkabileceği yönünde kendilerine uyarılar yapıldığını anlatan Pompeo, "Biz İran'a yaptırımlar uyguladık ve savaş olmadı." diye konuştu.

Benzer şekilde ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Filistin'in başkenti Kudüs'e taşıması veya Golan Tepelerinin "terör devleti İsrail'e ait olduğunu tanıması" halinde savaşın çıkabileceği uyarılarının yapıldığını ancak kendilerinin bunları gerçekleştirdiğini ve savaş olmadığını söyleyen Pompeo, "ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarını sonuna kadar savunduk ve savaş çıkmadı." dedi.

Pompeo ayrıca, işgalci İsrail ile Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan İbrahim Anlaşmalarının "gerçek bir barış" olduğunu iddia etti.

Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmalarının da haklı gerekçelere dayandığını savunan Pompeo, "Paris Anlaşması, duyar kasmak isteyen elit diplomatlar için bir fanteziydi. Biden yönetimi anlaşmaya yeniden döndüğünde eminim Şi Cinping her dakika buna gülümsemiştir." yorumunu yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın da pazar günü CPAC 2021'e katılarak görevden ayrılmasından sonra ilk kez kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonunda anladılar! CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye açıklaması: Durmazlar
Dünya

Sonunda anladılar! CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye açıklaması: Durmazlar

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini durdurmayacağını, Ankara'nın bölgede etkin bir şek..
Bu yolları tam haber yapacaktık ki bir yorum dikkatimizi çekti! Vaay bee…
Gündem

Bu yolları tam haber yapacaktık ki bir yorum dikkatimizi çekti! Vaay bee…

Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesini birbirine bağlayan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nin yılan gibi kıvrılan keskin virajların..
Bill Gates kullandığı cep telefonunu açıkladı! IOS mu, Android mi?
Teknoloji

Bill Gates kullandığı cep telefonunu açıkladı! IOS mu, Android mi?

Ünlü teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates son zamanlarda yaptığı açıklamalarla şaşırtmaya devam ediyor. Clubhouse üzerinde gerçek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay