Eski AB Konseyi Başkanı Tusk AB’nin çöküş senaryosunu açıkladı

Eski Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, TVN24 televizyonuna demecinde bazı AB ülkelerinin eylemlerinin birliğin zayıflamasına neden olduğunu söyledi.

Tusk, “Avrupa Birliği'ne bir şekilde zarar vermekte ısrar edecek daha fazla devlet ortaya çıkarsa, birliğin sonu gelebilir” uyarısında bulundu.

‘Zayıflatma’ sürecini Polonya ve Macaristan’ın başlattığını savunan Tusk, “Polonya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılacağı ve böylece onu zayıflatacağı gibi bir durum oluşabilir” diye konuştu.

Bazı devletler ile AB yönetimi arasındaki ilişkilerde yaşanan krizin siyasi nitelikte olduğuna ve uzun süredir devam ettiğine dikkat çeken Tusk, Avrupa Birliği'nin ‘yarından sonraki gün’ dağılmayacağına işaret etti, bununla birlikte neden böyle bir olasılığın bulunduğunu şöyle anlattı:

“(İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin referandumun yapıldığı dönemde Başbakan olan) David Cameron ile görüştüğümü hatırlıyorum, kendisi bana, ‘Endişe etme, biz AB’den kesinlikle ayrılmayız’ demişti. Ve yarım yıl sonra birden, hükümetin öngöremediği şey oldu.”

Daha önce Lüksemburg'daki AB Adalet Divanı, Polonya'ya yargı reformunun hükümlerinin Avrupa hukukuyla, özellikle de ülkenin yargı sisteminin bağımsızlığıyla ilgili olarak tutarsızlığına dikkat çekmişti.

Polonya, belirtilen tutarsızlıkları gidermemesi durumunda AB tarafından cezaya çarptırılabilecek.

Bunun üzerine Polonya Başsavcısı ve Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, AB Adalet Divanı’nı siyasi bir komplo kurmakla suçlayarak, kurumun ‘AB ülkelerinin en iyi ve en kötü olarak bölünmesine imkan tanıyan sömürgeci düşünceyi’ ortaya koyduğunu ileri sürmüştü.