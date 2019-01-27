0553 313 94 23

Eşiyle birlikte taksi beklerken araba çarpan genç kadın öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşiyle birlikte taksi beklerken, kontrolden çıkan bir otomobil tarafından ezilen genç kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

27 Ocak 2019 Pazar 23:16
Eşiyle birlikte taksi beklerken araba çarpan genç kadın öldü

Bursa'da kaldırımda bir yıllık eşi Yasin Çelik (35) ile taksi beklerken otomobilin çarptığı Zeynep Tuğçe Deniz Çelik (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki akşam, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde meydana geldi. İş çıkışı buluşup, bir süre AVM'de vakit geçiren Zeynep Tuğçe Deniz Çelik ile eşi Yasin Çelik, evlerine gitmek için kaldırımda taksi beklemeye başladı. Bu sırada Bursa yönüne giden O.T. (31) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, Zeynep Tuğçe Deniz Çelik'e çarptı. Bir otomobil firmasının genel müdürünün asistanı olanı Çelik yaralandı.

Çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesine kaldırılan bir yıllık evli Zeynep Tuğçe Deniz Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan eşi Yasin Çelik, sinir krizleri geçirdi.

Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü O.T. ise çıkarıldığı nöbetçi 4üncü Sulh Ceza Hakimliğince 'taksirle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:16
  1. Bursa
  2. Osmangazi ilçesi
  3. bursa Osmangazi ilçesi
  4. Eşiyle birlikte taksi beklerken araba çarpan genç kadın öldü
  5. Trafik kazası
  6. Zeynep Tuğçe Deniz Çelik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus" partisi kuruldu‎
    1. Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus"..
    2. ABD rahat durmuyor! Avrupa'daki..
    3. Karayoluna çığ düştü, onlarca araç..
    4. Kanepedeki özel bölmeden 3 kilo kokain..
    5. Sudan'da gösteriler bugün de devam etti
    6. Öğrencilerden kampüste İngilizce..
    7. Eşiyle birlikte taksi beklerken araba..
    8. Thomas Doll, Hannover 96'nın teknik..
    9. Dehşet veren olay! Anne ile iki çocuğu..
    10. İngilizler yazdı! Mesut Özil..
    11. Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan..
    12. Madrid'de taksicilerden işgal eylemi
    13. Irak'tan küstah hareket! PKK'yı..
    14. Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya..
    15. CHP o ilçede AK Partili ismi aday..
    16. Özat gemileri yaktı: Ya düzen..
    17. Sudan hükümetinde parti içindeki..
    18. Başkentte Cumhur İttifakı İstişare..
    19. Sakarya'da korkunç kaza! Kamyonetle..
    20. BMGK'da Venezuela tartışması: ABD..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!