Eşinizle doğru iletişim kurmak için yapmanız gerekenler

Yaşam ve İlişki KoçuSevinç Karakaya, evlilklerde sağlıklı iletişim kurmak hakkında şunları söyledi:

1- DİKKATİNİZİ EŞİNİZE VERİN

Sağlıklı ve etkin bir diyalog için ilk yapmanız gereken dikkatinizi eşinizin gerçekte ne söylediğine odaklamanızdır. Çoğumuz farkında olmasak da başkalarının ne söylediğini nadiren dinleriz. Dinlemememiz gereken zamanı, duyduklarımızın oluşturduğu etkiye cevap veriyoruz. Başka bir deyişle bizler aslında kendi verdiğimiz tepkileri dinliyoruz. Eşimizin söylediği sözlere odaklanmayı başarabilirsek, bu sözcüklerin gerçekte ne anlama geldiğinide anlama şansımız olacaktır.

Bu egzersize ikizleme egzersizide denilebilir. Eşler birbirlerinin görüşlerine dair iç mantıklarını doğrulamayı öğrenirler. İşin özü yaptıkları şey birbirlerine, ‘Söylediğin sözler bana anlamlı geliyor. Neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorum’ demektir. Dikkatinizi verdiğinizde eşiniz hakkında onu ve içinde bulunduğu durumu çok iyi anlatan sözcükler seçtiğini fark edeceksiniz. Eşinize hatta tüm çevrenize farkındalıkla bakın ve sözcüklerin altındaki gerçek manaları yakalayın.

2- EŞİNİZLE AYNI KİŞİ DEĞİLSİNİZ

Eşinizle belli bir diyalog kurduktan sonra, sözledikleri sözcükleri gerçek anlamada dinleyerek taşıdıkları manaları bulmaya çalıştığınızda, çoğu zaman içsel deneyimleri sizinkinden farklı bir kişi ile yaşadığınızı keşfedersiniz. Artık ben ve o ilişkisinden sen ve ben ilişkisine terfi edersiniz. Birlikte yaşadığınız insanın sizin bir uzantınız olmadığını anlamanız buradaki başlıca gerekliliktir. Eşler arası çatışmaların en büyük sebeplerinden biride aynı kişi olduğunuzu düşünmek, sizin gibi davranmasını arzu etmektir. Fakat eşiniz sizden ayrı bir birey ve ayrı deneyimlere sahip ortamlarda yetiştiğinizi unutmamanız en doğru olandır.

3- EŞLER ARASI EMPATİ

Eşlerin birbirleri arasındaki diyalogda, çatışmalar yaşansa da, küsmek ya da kendi kabuğuna çekilmek yerine, düzenli bir şekilde diyalog kurmaya gayret etmelidirler. Küsmek ya da kendini geri çekmek yerine iletişim kurmak, eşler arasında çok güçlü duygusal bağ oluşturur. Birlikte konuşarak bu duygusal bağlılığı yakalayabilen çiftler huzuru da yakalayabilmiş olur.

Diyalog aşamasının bu üçüncü adımında, eşinizi dikkatle dinleyip, söylediklerinin tamamını anlayarak kendi bakış açınızı eşinin söylediklerin ardındaki mantığı onaylamak için esnete bildiğinizde bir adım daha ileri giderek eşinizle empati kurmaya hazırsınız demektir. Bu bakış açısı tam olarak ‘olayları bu biçimde gördüğünü anladıktan sonra, nelere kırılacağını da anlıyorum’ buluşmasına bizi getirir.

Bazı insanlar için düşünce biçimlerinin onaylanması, duygularının onaylanmasından daha önemlidir. Fakat bazıları için ise empati iyileşmenin anahtarı olabilir. Bu kişiler bazen saçma heyecanları bile birileri tarafından onaylandığında sevildiğini anlarlar. Eşler arası ilişkilerde empati kurabilmek diyaloğun sadece sözde değil, daha derinlere hislerine de indiği noktadır.