Eşinizin anlayışlı olmasını istiyorsanız

Evli çiftler arasındaki en temel sorunların başında erkeklerin kadınları anlamamaları, yardımcı olmamaları ve onlara ilgi göstermemeleri geliyor. Yapılan araştırmalarda, kadınlar en çok yakın arkadaşlarından ve komşularından memnunken, kendilerine en anlayışsız davranan kişilerin kocaları olduğunu söylüyor.

Flört döneminde ve evliliğin ilk yıllarında var olan anlayış, heyecan, hoşgörü ve yakın alaka zamanla azalıyor, yerine monoton, ilgi alanları başka yere kaymış, paylaşımsız ilişkiler geliyor ve çiftler temeli çocuklukta atılan fabrika ayarlarına geri dönüyorlar. Aslında partner ilişkilerinde çözümsüz olan çok fazla şey olmuyor. Ama çözümler çiftin değişmesine dayandığı için, çoğu çift değişimi reddediyor ve çözümsüzlük çoğu zaman bundan kaynaklanıyor.

İlk adımı siz de atabilirsiniz

Çift biraz iletişim bilgisi edindiğinde, biraz kendisini suçlamadan ifade etmeyi öğrendiğinde, biraz da karşısındaki acaba ne hissediyor diye odaklandığında ilişkiler zamanla yoluna girebiliyor. Ve ne yazık ki partnerlerden biri değişmezse karşısındaki de değişmiyor. Değişim için birinin ilk adımı atması şart.

DR. CEM KEÇE'DEN KADINLARA TAVSİYELER

Kendinize ve kadınlığınıza zaman ayırın.

Bakımınıza dikkat edin.

Kişisel gelişiminize özen gösterin.

Hayatı heyecanla yaşayın.

Gizemini mutlaka koruyun.

Tutkuyu önemseyin.

Suçlayıcı konuşmayın.

Dolambaçlı cümleler kurmayın, düz iletişim kurun.

Eşinizi kesinlikle herhangi bir durum ya da kişi ile kıyaslama yapmayın.

Ev işlerini sürekli tek başına yapmayıp bunu eğlenceli hale getirin ve birlikte yapmaya fırsat oluşturun.

Erkeklerin de duygusal olabileceğini unutmayın.

Takdir edin ve onaylama yapın.

İhtiyaç duydukları zaman net bir şekilde bunu dile getirmeliler.

Ona olan hayranlığınızı her fırsatta dile getirin.