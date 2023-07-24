Eşinin yüzüne bakamayan Kemal: CHP’de temiz adam yok!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Seçim sonuçlarını değerlendirirken, Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki: “Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?”

Geldiniz mi bu noktaya..

Seçim öncesinde defalarca sizlere hatırlattık..

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“Yürüdüğünüz yol, yol değil..” dedik.

“Bu millet, ülkücülük iddiasındaki parti ile, PKK yandaşı partinin birlikte desteklediği adaya, oy vermez” dedik..

“Biz milleti uyuturuz” dediniz.

“Aynı masada değiliz” deyip, ardından gizli kapılar ardında “gerçeği nasıl örteriz”in ayrıntılarını konuştular..

“Bu millet, baş tacı ettiğiniz Cumhuriyet gazetesindeki, Sözcü gazetesindeki, Birgün gazetesindeki din karşıtlığını gördüğü halde, sizin yalandan ortaya attığınız ‘helalleşme’ savunmalarına itibar etmez. Samimi iseniz, Cumhuriyet gazetesi ile Sözcü gazetesi ile aranıza mesafe koyarsınız, ya da onların din karşıtlığı yapmasına engel olursunuz” dedik..

“Naniiik.. Biz hem dindarları kafakola alacağız. Hem de kendi tabanımızdaki din karşıtlarını kaçırmayacağız.. En sonunda, dindarları kapının önüne koyacağız ama. Şimdilik onların oylarına ihtiyacımız var” dediniz, insanları aptal yerine koydunuz..

Sandıklar açıldı..

Seçim öncesinde TÜİK’in kapısına. Milli Eğitim’in kapısına.. SADAT’ın kapısına gidip, “Ben Kemal. Ben geldim” diyen Kılıçdaroğlu’na..

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