  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeden pasta istedi

2020-04-19 18:36:54 -
Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeden pasta istedi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeyi arayan kişiye pasta götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini arayan Ümit Ayten, eşinin doğum günü olduğunu ancak sokağa çıkma yasağı olduğu için pasta alamadığını belirterek, yardım istedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün talimatıyla zabıta ekipleri, kent merkezinden pasta alarak Bayır Mahallesi'nde yaşayan Figen-Ümit Ayten çiftinin yaşadığı eve götürdü.

Gürün, Figen Ayten ile telefonda görüşerek doğum gününü kutladı.

Eşinin doğum gününü kutlamak için belediyeyi aradığını söyleyen Ümit Ayten, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Yapılan sürprizden çok mutlu olduğunu anlatan Figen Ayten ise "Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok şaşırdım, çok mutluyum, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde, keyifli dakikalar yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı