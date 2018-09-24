THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Eşini ve oğlunu öldürüp kaçtı, her yerde aranıyor

Adıyaman'da, Bekir A. (70), dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Emine Orki (58) ve Enes A.'yı (19) tabancayla öldürdükten sonra kaçtı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:25
Eşini ve oğlunu öldürüp kaçtı, her yerde aranıyor

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Ailenin yaşadığı evden yükselen silah sesini duyanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri evde Emine Orki ve Enes A.'nın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Bekir A.'nın dini nikahla birlikte yaşadığı Emine Orki ile oğlu Enes A.'yı öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi. Köyde önlem alan güvenlik güçleri, Bekir A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:25
  1. Adıyaman
  2. Cinayet
  3. Eşini ve oğlunu öldürdü
  4. her yerde aranıyor
  5. aile içi cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parasını alamayan Volvo'dan İran'a darbe
    1. Parasını alamayan Volvo'dan İran'a darbe
    2. Siyah Beyazlılar Kadıköy'e böyle gitti
    3. Denizli'de parke taşlarının altında..
    4. Kütahya'daki Porsuk Barajı'nda balık..
    5. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    6. TSK açıkladı: Öldürülen teröristin..
    7. Sagopa Kajmer konser sırasında..
    8. Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi..
    9. Donald Trump açıkladı: Kim'le en kısa..
    10. Rusya'nın adımı sonrası İsrail'le ilk..
    11. Adıyaman'da korkunç katliam! Nikahsız..
    12. Çaykur Rizespor'un yeni başkanı..
    13. Angela Merkel kişisel hatasını kabul..
    14. İsrail bir Filistinliyi daha şehit etti!
    15. Buruk resmen imzayı attı!
    16. HDP'li Pervin Buldan'dan skandal!..
    17. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    18. İstanbul nöbetçi eczane Esenyurt
    19. Nöbetçi eczane Bakırköy
    20. Nöbetçi eczane Bağcılar
    Kral Selman talimatı verdi… Sürpriz hamle
    Kral Selman talimatı verdi… Sürpriz hamle
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!