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Yaşam Eşini öldürüp intihar etti
Yaşam

Eşini öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-09-01 00:24:00 -
Eşini öldürüp intihar etti

Adıyaman’da, bir şahıs 3 çocuk annesi eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Karamanlar Caddesi üzerinde 3 çocuk babası bir şahıs, eşini tabancayla vurarak öldürdü. Eşini öldüren şahıs daha sonra iddialara göre çocuklarının gözleri önünde intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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