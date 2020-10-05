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Medya Eşini hem aldattı, hem dövdü! "Aldatmayın" diyen doktoru eleştirmek sana mı kaldı İsmail Küçükkaya!
Medya

Eşini hem aldattı, hem dövdü! "Aldatmayın" diyen doktoru eleştirmek sana mı kaldı İsmail Küçükkaya!

Eşini döven ve aldatan İsmail Küçükkaya'nın 'kadın hakları savunuculuğu' maskesiyle Dr. Ali Edizer'i eleştirmesi 'bu nasıl yüzsüzlük' dedirtti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:44:00 -

 yeniakit.com.tr 

Aldattığı eşine uyguladığı şiddetle bilinen Fox TV suncusu İsmail Küçükkaya, "Eşinizi aldatmayın" diyerek Müslümanları uyaran ve laikçi yobazların linç etmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i ifadeleri üzerinden hedef aldı. 

Utanmadan tepki gösterdi

Linç girişiminde öncülük yapan İsmail Küçükkaya, kendi eşine uyguladığı şiddeti unutturarak Ali Edizer'in "Aldatmayın" uyarısına utanmadan tepki gösterdi.

Ali Edizer'in sözlerini yayınlayan İsmail Küçükkaya, Emine Erdoğan'ın arkasına sığınarak "Emine Erdoğan başta olmak üzere bütün kadınlar tepki gösterecektir. Çünkü çok eşliliği savunuyor. Ben bunu izlediğimde inanmadım. Sağlık Bakanı danışmanına sordum. Peki bakan ne yapacak? Gerekeni yapacak efendim, o kadarını söyleyim." ifadelerini kullandı.

İsmail Küçükkaya, konuyu takip listesine aldığını söyledi.

Öte yandan eşini döven ve aldatan İsmail Küçükkaya'nın 'kadın hakları savunuculuğu' maskesiyle Dr. Ali Edizer'i eleştirmesi 'bu nasıl yüzsüzlük' dedirtti.

Maskesi, aldattığı eşini dövdüğü ortaya çıkınca düştü

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın şiddet uygulaması nedeniyle boşandığı eşi Eda Demirci, eski eşininin kendisini "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek aşağıladığını, Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını ve Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıklamıştı.

Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söylemişti.

Demirci, ayrıca Küçükkaya'nın uyguladığı şiddet yüzünden kanser hastası olduğunu da ifade etti.

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