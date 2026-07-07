Eşini alerji testine götürdü, kendi kanserini öğrendi: Otolog nakille sağlığına kavuştu

Şans eseri teşhis: Alerji testi hayat kurtardı

Balıkesir'de yaşayan emekli Şeref Çapkın, eşini alerji testi için hastaneye götürdü. Kendisi de test olmak isteyen Çapkın'ın kan değerlerini beğenmeyen doktor, onu hematoloji uzmanına yönlendirdi. Yapılan detaylı genetik testler ve kalçadan alınan kemik iliği incelemesi sonucu Çapkın'a Multipl Miyelom (kemik iliği kanseri) teşhisi kondu.

"Eşimi alerji testi için doktora götürdüm. Kendim de test olmak istedim. Balıkesir'deki doktorumuz kan değerlerimi beğenmedi ve beni hematoloji uzmanına yönlendirdi" diyen Çapkın, hastalığını tamamen şans eseri öğrendiğini söyledi.

Balıkesir'de kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisi

İlk teşhisin ardından tedavi süreci başladı. Çapkın, Balıkesir'de üçer haftalık dönemlerle kemoterapi iğnesi ve akıllı ilaç tedavisi aldı. Bu tedavi vücudunda ciddi değişimlere yol açtı.

"Kemoterapi ve ilaçlar vücudun dengesini mutlaka değiştiriyor. Bu süreçte zayıfladım. 97 kilodan 80 kiloya düştüm. Kasım ayında bir de safra kesem patladı ve ameliyat oldum, o da kilo kaybımı hızlandırdı" ifadelerini kullandı.

En zor an: Su bile içemedi

Kemoterapinin ilk günlerinin çok sıkıntılı geçtiğini anlatan Çapkın, "Kemoterapi verildiğinde ilk 4 günüm çok sıkıntılı geçti. Normalde çok su içerken mide bulantısı nedeniyle su bile içemez oldum. Doktorlarımız gerekli müdahaleleri yaptı, şu an çok rahatım" dedi.

Nisan ayında İzmir Şehir Hastanesi'ne kabul edilen Çapkın'ın önce kök hücreleri toplanıp donduruldu. Ardından otolog kök hücre nakli için hazırlıklar tamamlandı.

Otolog nakil nedir? Prof. Dr. Bilgir anlattı

Çapkın'ın tedavi sürecini yürüten İzmir Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Oktay Bilgir, uygulanan yöntemi şöyle açıkladı:

"Hastamız Şeref Bey'in kemik iliği kanseri tedavisi Balıkesir'de başarıyla yapılmış ve hastalık remisyona (gerileme) girmişti. Biz de burada kendisinden 15 gün önce topladığımız hücreleri dondurduk ve naklettik. Şu an naklin 6'ncı günündeyiz, gayet iyi gidiyor."

Prof. Dr. Bilgir, otolog nakli şöyle tanımladı: "Otolog nakil, insanın kendi hücrelerini alıp dondurup, yüksek doz kemoterapi sonrası tekrar kendine vermektir. Burada esas amaç, yüksek doz kemoterapiyle tüm tümör hücrelerini yok etmektir. Ancak bu sırada sağlıklı hücreler de yok olduğundan, daha önce dondurduğumuz sağlıklı kök hücreleri hastaya geri vererek yeni bir kemik iliğine sahip olmasını sağlıyoruz."

Taburcu planı: Evcil hayvan ve tozdan uzak duracak

Prof. Dr. Bilgir, Çapkın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Yaklaşık bir hafta sonra kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz ancak evcil hayvanlardan, tozdan ve topraktan uzak durması gerekecek" dedi.

2 yıldan az sürede 250 nakil: Zirvedeki ünite

İzmir Şehir Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesi, kısa sürede önemli bir başarıya imza attı. Ekim 2023'te açılan hastane, Şubat 2024'te resmi ruhsatını alarak nakillere başladı. Şeref Çapkın, ünitenin 250'nci nakil hastası oldu.

Prof. Dr. Bilgir, "2 yıldan az bir sürede bu sayıya ulaşmak bizim için büyük bir başarı. İzmir'de üniversite hastaneleri dışında kemik iliği nakli gerçekleştiren tek kamu hastanesiyiz ve Ege Bölgesi'nde en fazla nakil yapan ünite konumundayız" ifadelerini kullandı.

Kök hücre nakli çeşitleri: Allojenik ve Haploidentik

Prof. Dr. Bilgir, lösemi gibi hastalıklarda uygulanan farklı nakil yöntemlerine de değindi. Lösemilerde daha çok akrabadan ya da dışarıdan bir donörden alınan Allojenik kök hücre nakli tercih edildiğini belirten Bilgir, Türkiye'de TÜRKÖK'ün bu konuda çok başarılı olduğunu söyledi.

"TÜRKÖK'ten doku grubu uygun olan donörleri bulup onlardan nakil yapabiliyoruz. Bazen akrabalardan ve TÜRKÖK'ten uygun donör bulamadığımızda hastanın anne, baba ve çocuklarından yarı uyumlu kök hücrelerden de nakil yapıyoruz. Buna da Haploidentik kök hücre nakli diyoruz" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Otolog kök hücre nakli nedir?

Prof. Dr. Oktay Bilgir'in aktardığına göre; hastanın kendi kök hücrelerinin toplanıp dondurulması, yüksek doz kemoterapi sonrası tekrar hastaya verilmesi işlemidir. Amaç, tümör hücrelerini yok ettikten sonra sağlıklı kök hücrelerle yeni bir kemik iliği oluşturmaktır.

Multipl Miyelom (kemik iliği kanseri) nedir?

Haberde Prof. Dr. Bilgir'in "kemik iliği kanseri" olarak tanımladığı Multipl Miyelom'u hekimler, hastada detaylı genetik testler ve kemik iliği incelemesiyle teşhis etti. Hastalığın seyri ve tedavisi kişiye göre değişebildiğinden, tanı ve tedavi kararları için mutlaka hekime başvurmak gerekir.

Nakil sonrası hastalar nelere dikkat etmeli?

Prof. Dr. Bilgir'in belirttiği gibi hastalar enfeksiyon riskine karşı evcil hayvanlardan, toz ve topraktan uzak durmalı, hijyene azami özen göstermelidir.

Kemik iliği nakli hangi hastanelerde yapılıyor?

Prof. Dr. Bilgir'e göre İzmir Şehir Hastanesi, üniversite hastaneleri dışında İzmir'de kemik iliği nakli yapan tek kamu hastanesidir. Ege Bölgesi'nde en fazla nakil yapan ünite konumundadır.