Eşine kooperatif kur turnayı gözünden vur

Ele geçirdikleri belediyeleri kılıfına uydurarak kanuna uygun şekilde yağmalayan CHP’liler, vurgunlarına yeni bir bakış açısı kazandırdı. Kadınların üretime dâhil edilmesi bahanesiyle eşlerine tabela kooperatifler kurduran CHP’li başkanların, birinci dereceden yakınları tarafından yönetilen ve hiçbir üretim yapmadıkları halde sadece ticaret aracı olarak kullanılan kooperatifler üzerinden büyük vurgunlara imza attıkları ortaya çıktı.

İzmir kooperatifle soyuluyor

“Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla İzmir’de faaliyet gösteren 28 tarımsal kalkınma kooperatifi ile 2021 yılı için ürün alım sözleşmesi imzalayan ve bu kooperatiflerden toplamda 175.2 milyon TL’lik alışveriş yapan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, bu alışverişlerin 131.6 milyonluk kısmını 5 kooperatiften yaptı. “Üretici ve köylü desteklenecek” yalanıyla kurulan ve Soyer’in eşi ile CHP’li yöneticilerin de yöneticiler arasında yer aldığı şanslı kooperatiflerden bazıları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl, S.S. Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden 48.3 milyon TL’lik süt aldı.

CHP’li Soyer, geçtiğimiz yıl karısı Neptün Soyer’in başkanlığını yaptığı İzmir Köy Koop’tan tam 41 milyon 990 bin 637 liralık süt alımı gerçekleştirdi.

Başkanlığını Bademli eski Belediye Başkanı M. Selçuk Bilgi’nin yaptığı Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise 2021 yılı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 13.8 milyon liralık satış yaptı.

İzmir anakent belediyesi, S.S. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden bir yılda 13.8 milyon TL’lik çiçek alımı yaptı.

S.S. Ödemiş Fidancılık Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi de CHP’li belediyeye 13.8 milyonluk satış gerçekleştirdi.

CHP’li Soyer'den eşine ballı kıyak

CHP’li İzmir BB Başkanı Tunç Soyer daha önce de eşi Neptün Soyer’in yönettiği İzmir Köy Koop kooperatifine 42 milyon 547 bin 90 liralık tam 8 adet adrese teslim et ve süt alımı ihalesi paslamıştı. Soyer ayrıca, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde eşi Neptün Hanıma ait Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne, Ulamış Mahallesi’ndeki 6 bin 593 metrekarelik bir araziyı aylık 250 TL’ye 10 yıl süreliğine kiralamıştı.

Vahap Seçer de eşini seçti

Oturduğu ultra lüks sitenin havuz dolumunda kaçak su kullandığını deşifre ettiğimiz CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de alışveriş tercihini eşinin kooperatifinden yana kullandı. CHP’li Başkan Seçer, eşi Meral Seçer’in yönettiği ve üretim yapmayan ‘Kadın Kooperatifi’ üzerinden il dışından temin edilen 4 milyon 917 bin 728 liralık çiçek ve süs bitkisini emrindeki belediyeye fatura etti.

Yavaş'ın arkadaşı da payını aldı

Aldığı yüksek faizli kredilerle Ankara’nın geleceğini ipotek altına sokan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da başkentin kaynaklarını tabela kooperatiflerle yandaşlarının üzerine saçıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA Güvenlik Kurullar Başkanı ve Mansur Yavaş’ın yakın dostu Coşkun Ünal’ın eşi Nilüfer Ünal’ın ortağı olduğu Kızılcahamam Yabanovası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin, tam 276 çeşit ürünü, belediye iştiraki BELPA’ya hiçbir rekabet ortamı oluşturulmadan pazarladı.

Vurgun salgına dönüştü

CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi Başkanı Halil Posbıyık da eşinin kooperatifiyle gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Başkan Posbıyık’ın eşi Neriman Posbıyık’a ait Kadın Gücü Kooperatifi’nin elinde kalan ürünlerin, belediyeye fatura edildiği öne sürülüyor. Skandal alımlar, CHP’li belediyelerde dönen kooperatif rantını gözler önüne seriyor.