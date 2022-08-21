Eşine çarpan kağıt toplayıcısını darbetti! '5 dakika bekle burada'

İstanbul Fatih’te bir adam, yolda yürürken eşine çarpan yolda kağıt toplayıcısı genci darbetti.

Kağıt toplayıcı genci sokaktaki direğe yaslayan adamın, yumruk attığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından amatör cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Darbedilen genç, "Pardon dediğimi duymadın mı?" diye kendini savunmaya çalıştı. Genç bir süre sonra, "5 dakika burada bekle" deyince, adam yine öfkelendi.

Olay araya giren diğer vatandaşlar tarafından önlendi.