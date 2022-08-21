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Gündem Eşine çarpan kağıt toplayıcısını darbetti! '5 dakika bekle burada'
Gündem

Eşine çarpan kağıt toplayıcısını darbetti! '5 dakika bekle burada'

İstanbul'da bir adam, eşine çarpan kağıt toplayıcısını darbetti. Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 18:39:00 - 2022-08-21 19:46:32

İstanbul Fatih’te bir adam, yolda yürürken eşine çarpan yolda kağıt toplayıcısı genci darbetti.

Kağıt toplayıcı genci sokaktaki direğe yaslayan adamın, yumruk attığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından amatör cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Darbedilen genç, "Pardon dediğimi duymadın mı?" diye kendini savunmaya çalıştı. Genç bir süre sonra, "5 dakika burada bekle" deyince, adam yine öfkelendi.

Olay araya giren diğer vatandaşlar tarafından önlendi.

'Bizi sokaklardan kurtarın'
'Bizi sokaklardan kurtarın'

Aktüel

'Bizi sokaklardan kurtarın'

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