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Eşi ve kızını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Arnavutköy’de eşi ve kızını boğarak öldüren şahıs iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:01
Eşi ve kızını öldüren şahsa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Arnavutköy’de eşi ve kızını boğarak öldüren şahıs iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Arnavutköy’de 20 Haziran 2018’de psikolojik sorunları olan ve önce kendisini jiletle kesen ardından eşi Nurşen ve bir buçuk yaşındaki kızı Ecrin Elgün’ü boğarak öldüren sanık Mehdin Elgün’ün 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Mehdin Elgün ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanık avukatı, “Müvekkilim ve maktul eşi arasında onu öldürmesi gerekecek herhangi bir neden bulunmaksızın bu eylemi gerçekleştirmiştir. Daha önceki savunmalarımızda da belirttiğimiz gibi müvekkilim bu eylemi gerçekleştirirken almış olduğu, daha doğrusu kendisine sakinleştirici diye verilen uyuşturucunun etkisi altında bulunduğu kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.



“Rapor alınmasını talep ediyoruz”


Sanık Mehdin Elgün’ün eylemi gerçekleştirirken uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığına dair rapor talep eden avukatı, “Dolayısıyla Adli Tıp Kurumu’ndan, eylem gerçekleştirilirken müvekkilimin uyuşturucunun etkisi altında bu eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği, gerçekleştirilen eylemin idrak kabiliyetine haiz bulunup bulunmadığı konusunda yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz” dedi.


Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeniden rapor alınması yönündeki talebini reddetti.


Savunma yapan sanık Mehdin Elgün, “Ben bu yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. 2011 yılında uyuşturucu kullanmaktan dolayı tedavi olmuştum. O tarihten bu yana uyuşturucu kullanmadım. Söz konusu eylemi bana verilen sakinleştirici diye verilen uyuşturucu hapın bende meydana getirmiş olduğu etki sonucu gerçekleştirildiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.



“Karara razıyım”


Savunmasını sürdüren sanık Elgün, “Eşimle aramızda bir sorun bulunmamaktaydı. Sorun olsa bile çocuğuma karşı böyle bir eylemi gerçekleştirmem için bir neden söz konusu değildir. Bu eylemin gerçekleşmiş olması için benim için yeterli bir cezadır zaten. Dolayısıyla mahkemenin vereceği karara razıyım” ifadelerini kullandı.


Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehdin Elgün’ü ‘kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:01
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