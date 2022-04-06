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Aktüel Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Aydın'da, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 00:39:00 -
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan tarafından pompalı tüfekle ağır yaralandıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan kadının yakınları, hastanede gözyaşı döktü.

Çalışlı Mahallesi'nde dün Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Nail Sedan'ın ateş açması sonucu eşi ağır yaralanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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