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Eşi 'satamazsın' deyince inat etti! Şimdi para basıyor

Çocukları için yaptığı oyuncaklar beğenilince üretime geçen 33 yaşındaki Ayşe Doğan, eşinin "satamazsın" demesine rağmen şimdi siparişlere yetişemiyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:23
Eşi 'satamazsın' deyince inat etti! Şimdi para basıyor

Sivas'ta spor salonunda fitness antrenörlüğü yapan Ayşe Doğan, çocukları için yaptığı oyuncaklar beğenilince oyuncaklardan üretip satmaya başladı. Eşinin "Satamazsın" demesine rağmen şimdi siparişlere yetişemiyor.

Ece Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Ayşe Doğan'ın (33) 2,5 yaşındaki oğlu Enfal Tura'ya fitness antrenörlüğü yaptığı spor salonuna gelen bir kişi el örgüsü oyuncak bebek hediye etti. Oyuncağı gören Doğan'ın yakınları aynı oyuncaktan istedi.

Bunun üzerine yakınlarının çocuklarına el örgüsü oyuncak yapan Doğan daha sonra hobi olarak oyuncak yapmaya başladı. Daha sonra yaptığı oyuncakları Doğan, aile bütçesine katkıda bulunmak için sosyal medya üzerinde satmaya karar verdi. Doğan'ın eşi oyuncakları "Satamazsın" diyerek ilk başta bu fikre karşı çıksa da organik ve rengarenk üretilen oyuncaklar çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görmeye başladı.

Siparişlere yetişemiyor

Doğan inat uğruna hobi olarak üretmeye başladığı oyuncaklarda şimdi siparişlere yetişemiyor. Sabahları spor salonunda spor yaptırdığını öğleden sonra evde de tamamen hobi olarak oyuncak örmeye başladığını aktaran Ayşe Doğan, "Baktım elimde biraz yatkın birazda hoşuma gidiyor devamını getireyim dedim. Çocuk nedeniyle spor salonunda yarı zamanlı çalışabiliyorum. Geri kalan zamanımda da hem çocukla hemde aile bütçesine de biraz katkı olsun diye oyuncak yapmak istedim. İplerle de haşır, neşirliğim biraz vardır. Hoşuma da gitti, devamını da getireyim derken baktım birkaç da sipariş gelince üstüne gideyim dedim. Güzel de oluyorlar, çok da sevimliler çocuklarında çok hoşuna gidiyor." dedi.

Oyuncaklar organik ve antibakteriyel

Oyuncakları çocukların çok sevdiğini ifade eden Doğan, "Küçük bir yeğenim var. Ona bir uyku arkadaşı ördüm. Elinden aldıkları zaman ağlamaya başlıyor. Bir müşterime ördüm bebeğini saklıyor, kimselere vermiyormuş. Oyuncaklar organik, antibakteriyel ipleri özel ipler kullanıyorum bunların hepsinde. Pamuklanmıyor, tüylenmiyorlar herhangi bir zararı yok. Yıkanabiliyorlar boncuk elyaf koyuyoruz. Aslında gözlerde de boncuk kullanmayı pek sevmiyorum küçük çocuklar nedeniyle de tercih edenler de var. Çocuklar çok mutlular, çok hoşlarına gidiyor" diye konuştu.

"Eşim 'satamazsın' demişti"

Eşinin oyuncakları satamayacağını düşündüğü söyleyen Doğan, "Kendisi de sosyal medya üzerinden satış yapıyor. Ben 'sana yardımcı olayım, yapıp satarım' dedim bebekleri. O da 'onlar satılmaz' dedi. O öyle deyince sanırım bende biraz inatlaştım ördüm. Bir, iki, üç derken çok fazla da talep var ama eşim çok fazla üstüne düşmedi 'satılmaz' diye düşündü. O yapamazsın dedi bende yaptım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:23
  1. Sabah
  2. Sivas
  3. Ayşe Doğan

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