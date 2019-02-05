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Eşi gözaltına alınınca yolun ortasında tek başına kaldı

İstanbul Kasımpaşa'da yoğun bakımda yatan oğullarını görmeye giderken polis tarafından durdurulan ve aracın muayenesi olmadığı için aracı bağlamak isteyen polislerle tartışan vatandaş, gözaltına alındı.

05 Şubat 2019 Salı 13:51
Eşi gözaltına alınınca yolun ortasında tek başına kaldı

Hastanede yoğun bakımda olan oğullarının yanına gitmeye çalışan çiftin aracı, trafik polisi ekiplerince durduruldu. Trafik muayenesi olmayan aracı bağlamak isteyen polis ekipleri, sürücünün tepkisi ile karşılaştı. Yaşanan arbedenin ardından sürücü gözaltına alınırken, yanında bulunan eşi ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Kasımpaşa Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağının önünde gerçekleşti. İbrahim Ceylan ve eşi Nurcan Ceylan, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören oğullarının yanına gitmek üzere yola çıktı. Trafik polisleri, muayenesi olmayan aracı bir süre sonra durdurdu. Oğlunun yoğun bakımda olduğunu söyleyen İbrahim Ceylan, polis ekiplerine tepki göstererek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü İbrahim Ceylan polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye gitmek isteyen eşi Nurcan Ceylan ise yolda tek başına kalarak gözyaşlarına boğuldu.

 “Şu anda benim çocuğum hastanede yatıyor”

 Duruma tepki gösteren sürücü İbrahim Ceylan, “Burada durduruldum bir trafik memuru tarafından. Dedim ki ‘Şu anda benim çocuğum Samatya Hastanesinde yatıyor. Yoğun bakımda. Tamam aracımın muayenesi yok ama sizden rica ediyorum daha önceki memur arkadaşlar da beni gönderdi. Benim borcum var ödeyemiyorum. Bağlamak istiyorsanız bağlayın.' Ehliyetim de iptal olmak üzere borçlardan dolayı. Beni sinirle tahrik ediyor” şeklinde konuştu.

 Polisler tarafından kameraya çekildiğini ve tahrik edildiğini iddia eden Ceylan, sinirlenerek polislere olmayacak şekilde hakaret ettiğini söyledi. Bir anda olay yerine birçok polis ekibinin geldiğini belirten Ceylan, “Sanki terörist yakalamış gibi bütün devletin 20 tane aracını buraya dizdiler. Eşim de yanımda, çocuğum da yoğun bakımda” diyerek isyan etti. Hastanedeki çocuğunun yanına gideceğini vurgulayan İbrahim Ceylan, “Katilsem de ben birini vurmuşsam da buradan bir yere gitmiyorum. Hanımımı aileme teslim edeyim” şeklinde konuştu. 

 Eşinin karakola götürülüşünü gözyaşları içinde izleyen Nurcan Ceylan ise “Görmüyor musunuz olanları? Oğlum yoğun bakımda, hastaneye gitmemiz gerekirken bu şekil oldu” dedi.

 22 yaşındaki oğlunun kalp zarında iltihap olduğu için yoğum bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Ceylan, “Gece yoğun bakıma aldılar. Muayenesi yokmuş galiba aracın. Biz dedik ki bırakın gidelim ama bırakmadılar. Tahrik ettiler eşimi. Ondan sonra bir sürü polis çağırdılar. Boğazına sarıldılar sonra eşim vurmayın falan dedi ama onlar da vurmuyoruz diyorlar bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

 Yol kenarına oturarak sakinleşmeye çalışan Nurcan Ceylan, ailesinden birilerinin gelip onu alacaklarını söyleyerek bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:51
  1. İstanbul
  2. Kasımpaşa
  3. İbrahim Ceylan
  4. Nurcan Ceylan
  5. eşi gözaltına alındı
  6. gözyaşlarına boğuldu

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    ALLAH cc o polisleri kahretsin katilleri sapıkları el üstünde tutan alçaklar var polisimizin içindesuçsuzsanen küçük şeyde işkenceye kalkışıyorlar REİS dediya kıyamet alameti diye anlamayacak kadar köreldi
  • ferhatferhat1 sa önce
    Editörlere sesleniyorum. bu haberi neden ana sayfadan alel acele kaldırdınız. Vatandaşa kötü muamele yaparak, hükümeti zorda bırakmayı mı amaçlıyor, bu arkadaşlar. Bellerine taktıkları silah, üzerlerindeki üniforma vatandaşı korumak için, vatandaşın başı derde girdiğinde kendilerine sığınmak için verildi. sıradan devlet memurundan daha fazla maaş bu sebeple kendilerine veriliyor. Allah tüm müslümanlara vazife bilinci versin. Amin
  • Akitinizi tazeledinizmi?Akitinizi tazeledinizmi?1 sa önce
    Polisimizi severiz. Yazılanlar doğru ise zulmetmektir bu.
  • yine iyiyine iyi1 sa önce
    Neyse ki 5816' dan yakalanmamış; oyarlardı!
  • ferhatferhat1 sa önce
    Sıradan bir olayı büyütüp, vatandaşa terorist muamelesi yapan memurların görevden uzaklaştırılmasını talep ediyorum Sayın Bakan, Süleyman Soylu beyden. Hatta muayenesi olmayan araca sadece ceza uygulanır. trafikten men edilmez diye biliyorum. Yanlış mı?
  • meçulmeçul1 sa önce
    adalet nerde.....
  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    bu aralar polislerde sivil normal vatandaşları göz altına alıp baskı uyguluyorlar. ne oldu sayın soylu emniyette sözünüz geçmezmi oldu. normal vatandaşlarada terörist muamelesi yapın diye emirmi verdiniz. seçim üstü bu size çok şey kaybettirecek. akp bitmiştir.
  • HaymanaHaymana2 sa önce
    olmadi böyle nerde sag duyu hastaneyi arayip tastikletmeleri cok kolay olmadi böyle ortada hasta var

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