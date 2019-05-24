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Eser Atak kimdir? Tunç Soyer Eser Atak’ı hangi göreve atadı

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimlerini kazandıktan sonra ilk iş olarak susuzluktan kırılan İzmir’in sorunlarını çözmek yerine İzmirliye ait Şato’yu kendine mesken etmek olmuştu. Tunç Soyer, bir yandan da kendi ekibini oluşturmaya başladı. Eser Atak’ı Genel Sekreter Yardımcılığı’na asaleten atadı. Peki Eser Atak kimdir? Eser Atak hangi görevlerde bulundu.

24 Mayıs 2019 Cuma 08:38
Eser Atak kimdir? Tunç Soyer Eser Atak’ı hangi göreve atadı

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimlerini kazandıktan sonra ilk iş olarak susuzluktan kırılan İzmir’in sorunlarını çözmek yerine İzmirliye ait Şato’yu kendine mesken etmek olmuştu. Tunç Soyer, bir yandan da kendi ekibini oluşturmaya başladı. Eser Atak’ı Genel Sekreter Yardımcılığı’na asaleten atadı. Peki Eser Atak kimdir? Eser Atak hangi görevlerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediyesi’nde eski Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yardımcılığını yapan ve yeni Belediye Başkanı Abdül Batur ile de çalışan Eser Atak’ı Genel Sekreter Yardımcılığı’na asaleten atadı. Atak’a, Etüd Proje, Ulaşım, Raylı Sistemler, Yapım İhaleleri ve Yapım İşleri Daire Başkanlıkları bağlandı. Belediyenin teknik işlerinden sorumlu genel sekreter yardımcılığına getirilen Atak, 2014 yerel seçimleri sonrasında Ankara Çankaya Belediyesi’nden transfer edilen isimler arasında yer alıyordu. Atak, Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık ile birlikte uzun yıllar çalışmıştı.  Belediyenin teknik daire başkanlıklarından olan Fen İşleri ve Park Bahçeler Daire Başkanlıkları ise Genel Sekreter Gökçe’nin sorumluluğunda kaldı. 

Eser Atak kimdir?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun başdanışmanı olan Bülent Tanık'ın Çankaya Belediye Başkanlığı döneminde şehir plancısı olarak görev yapan Eser Atak, başkan yardımcılığına getirilmişti. Özürlüler İdaresi'ndeki 11 yıllık uzmanlık görevinden ayrılarak Çankaya'da Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şehir Plancısı Eser Atak, engelsiz mekan, kentsel ulaşım, toplumsal ekoloji, yaya hakları ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmaları ve yazılarıyla tanınıyor. Atak ayrıca, 2002- 2006 yılları arasında Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi yöneticiliği de yapmıştı.

 

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 08:38
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Eser Atak kimdir?
  4. Tunç Soyer Eser Atak’ı hangi göreve atadı
  5. Eser Atak nereli
  6. Eser Atak izmir büyükşehir belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

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