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Aktüel Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile çekici çarpıştı: 1 yaralı
Aktüel

Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile çekici çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:52:56 -
Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile çekici çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta ters yola girmek isteyen ticari araç ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Rıfat Irgaz Caddesi 129. Sokak kavşağında seyir halinde olan 34 NS 1061 plakalı çekici ile ters yöne girmek isteyen 34 JDD 60 plakalı ticari araç çarpıştı.

Savrulan ticari araç, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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