  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa daldı
Aktüel

Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa daldı

Savrulan tırın araçlara çarpması ve hurdalığa giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:06:53 -
Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa daldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, alkollü olduğu tespit edilen 27 ATM 40 plakalı tırın sürücüsü M. A. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savurulan araç, 6 araca çarptıktan sonra bir hurdalığa girerek durabildi.

Olayda 2 kişi hafif yaralandı.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, savrulan tırın araçlara çarpması ve hurdalığa giriş anı yer alıyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü
Gündem

ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımının ardından Alman Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ziyare..
CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı
Gündem

CHP’li belediye koronavirüsten vefat eden vatandaşların cenazelerini ortada bıraktı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybedenleri cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye hizmet vermeyip korsan g..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay