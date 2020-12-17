Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa daldı
Savrulan tırın araçlara çarpması ve hurdalığa giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, hurdalığa girdi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, alkollü olduğu tespit edilen 27 ATM 40 plakalı tırın sürücüsü M. A. direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savurulan araç, 6 araca çarptıktan sonra bir hurdalığa girerek durabildi.
Olayda 2 kişi hafif yaralandı.
Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, savrulan tırın araçlara çarpması ve hurdalığa giriş anı yer alıyor.