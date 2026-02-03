  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Esenyurt'ta sitede çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Esenyurt'ta sitede çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Esenyurt'ta sitede çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi 1046 Sokak'ta bulunan bir sitedeki 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulanslarda oksijen verildi.

Bina tedbir amaçlı ekiplerce boşaltılırken, apartman boşluğunda oluşan yoğun dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

