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Yerel Esenyurt'ta silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Esenyurt'ta silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-07-30 01:39:00 -
Esenyurt'ta silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde silahla vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisine 28 Temmuz gece saatlerinde araçla gelen 4 şüpheli ile içeridekiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Y.E.E. (24) olay yerinde hayatını kaybetti, B.B. (20) ve Y.E. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.B. de yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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