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Gündem Esenyurt’ta kumarhane baskınında ilginç sözler
Gündem

Esenyurt’ta kumarhane baskınında ilginç sözler

Esenyurt’ta bir iş yerinde yasak olmasına rağmen sosyal mesafesiz ve maskesiz kumar oynayan 18 kişiye toplam 62 bin 442 lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 10:46:00 -

Ceza yazılan bir vatandaş ise daha önce de 3 kez pandemi sürecinde eğlenceden dolayı kendisine ceza yazıldığını iddia ederek, “Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben bu ortayım, hasta olmadım” demesi pes dedirtti.

Korona virüs salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerinde bir iş merkezinin ikinci katında açık kıraathane olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını aldı. Polis ekipleri söz konusu adrese yaptığı operasyonda ruhsatsız kıraathane içerisinde 2 ayrı oda da toplam 18 kişinin kumar ve kağıt oynunu oynadığını çay ve sigara tükettiğini tespit etti.

İş yeri mühürlendi

Polis ekipler hem yasak olan kumar oyunu oynandığı hem de hıfzıssıhha kurallarına uyulmadığını tespit ettiği kişiler hakkında toplam 3 bin 469’ar liradan toplam 62 bin 442 lira para ceza tutanağı düzenledi. Ruhsatsız olan İş yeri ise zabıta ekipler tarafından mühürlendi.

“Hasta olmadın koronaya inanmıyorum”

Cezai işlem uygulanan vatandaşlar birisinin sözleri ise bu kadarına pes dedirtti. Daha önce de pandemi sürecinde kendisine 3 kez ceza uygulandığını bununla birlikte ise 4 olduğunu söyleyerek, “Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben bu ortayım, hasta olmadım” demesi pes dedirtti.

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