Esenyurt’ta korku dolu anlar: Cahit Berkay’ın aracı restorana girdi

Ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul’da aracının kontrolden çıkarak restorana girmesi sonucu hafif yaralandı ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Moğollar grubunun solisti, ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay sırasında bir garsonun da hafif yaralandığı belirtildi. Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

