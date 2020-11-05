Esenyurt'ta kaçak iş yeri mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir iş yeri kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile devriye ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş hanında yabancı uyruklu kişi ya da kişiler tarafından işletilen bir göz muayenehanesinin kaçak olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Muayenehaneye operasyon düzenleyen ekipler, yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirledi.

Ekipler, çalışmalar sırasında muayenehanede çok sayıda gözlük ve çerçevesi, ölçüm cihazları, projektör, göz muayene cihazı, lens ile tıbbi malzeme ele geçirdi.

Çalışmaların ardından iş yeri mühürlendi.