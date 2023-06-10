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Gündem Esenyurt'ta hareketli saatler! DEAŞ'ın kilit ismi enselendi
Gündem

Esenyurt'ta hareketli saatler! DEAŞ'ın kilit ismi enselendi

Yeniakit Publisher
2023-06-10 12:46:00 -
Esenyurt'ta hareketli saatler! DEAŞ'ın kilit ismi enselendi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Musul Kadısı, Esenyurt'taki başarılı operasyonda yakalandı.

Kentte DEAŞ’la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.

Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran’da gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 9 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı #1

Yakalananlar arasında DEAŞ’ın sözde yöneticilerinden birinin bulunduğu öğrenilirken, kilit ismin; örgütün Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı J.A. olduğu anlaşıldı.

Türkiye’deki faaliyetleri güvenlik birimlerine sızan hücre sorumlusunun, Esenyurt’ta bir evde barındığı ve söz konusu adreste saklandığı anlaşılırken, çapraz sorguda çözüldüğü aktarıldı.
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Irak asıllı teröristin, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul ederek DEAŞ künyesinde 2016 yılında örgütün sözde Ninova Bölgesi Kadısı olduğunu itiraf ettiği ifade edildi.

Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı #2

Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan, gerçek ismiyle J.İ.A.A., örgüt içinde bilinen adıyla J.A.’nın, Haziran 2014’te Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’daki işgale yön veren DEAŞ’lı Arap terörist savaşçılar arasında yer alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.

Örgütten koptuğu düşünülen Irak asıllı teröristin, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve hapse atıldığı bildirildi.

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