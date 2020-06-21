  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Esenyurt’ta dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:06:43 -
Esenyurt’ta dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.


Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelindeki ibadethane, eczane, berber, kuaför, taksi ve İETT durakları, bankamatikler, bina girişleri, cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam ediyor. Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Ekipler ayrıca vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.


10 bin 75 araç dezenfekte edildi


Esenyurt Belediyesi Pandemi süreci boyunca 2 araç dezenfeksiyon istasyonunda toplam 10 bin 75 araç, 2 bin 821 sokak ve cadde, 9 bin 14 çöp konteyner’ını, Esenyurt ve Beylikdüzü Devlet Hastaneleri ile belediye binası, sürekli eğitim merkezi, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları ile ATM ve üst geçitleri haftada 3 kez olmak üzere 42 kere, aile sağlığı merkezleri, eczane, kaymakamlık, Kızılay binası ve Göç İdaresini haftada 2 kez olmak üzere 28 kere, özel sağlık kuruluşları, bankalar, PTT şubeleri, İSKİ, muhtarlık, noter, müftülük, sosyal hizmet binası ile ilçe milli eğitim müdürlüğünü haftada 1 kez olmak üzere 14 kere, Esenyurt’taki tüm sokak ve bina girişlerini ise 4 kez dezenfekte etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı