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Aktüel Esenyurt'ta devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı
Aktüel

Esenyurt'ta devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 04:53:34 -
Esenyurt'ta devrilen ambulanstaki hasta ile sağlık personeli yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.

Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ile taşınan hasta hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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