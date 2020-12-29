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Aktüel Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 22:33:46 -
Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 11 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden kız çocuğuna 38 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, duruma tepki gösterdi.

Gruptakiler tarafından darbedilmek istenen zanlı, bir iş yerine kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekiplerince iş yerinden çıkarılan zanlı, zırhlı polis aracın içine konularak emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki istismar suçunu kabul etmeyen şüphelinin çocuğa adres sorduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlının gözaltındaki işlemleri sürüyor.



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