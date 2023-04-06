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Gündem Esenyurt'ta can pazarı
Gündem

Esenyurt'ta can pazarı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 11:29:00 -
Esenyurt'ta can pazarı

İstanbul Esenyurt'ta freni boşalan servis minibüsünün İETT otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Balıkyolu Mahallesi'nde ilerleyen 34 GKC 574 plakalı servis minibüsü Amasyalılar Caddesi'ne dönüş yaparken freninin boşalması sonucu, yolda seyreden 34 TN 1828 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis minibüsündeki yolculardan 6'sı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların sürücüleri de ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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