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Aktüel

Esenyurt’ta camiler cuma namazına hazır

Esenyurt Belediyesi, yarın ibadete açılması planlanan camilerde dezenfekte çalışmaları başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:07:24 -
Esenyurt’ta camiler cuma namazına hazır

Esenyurt Belediyesi, yarın ibadete açılması planlanan camilerde dezenfekte çalışmaları başlattı. Ekipler dezenfektenin yanı sıra cami avlularını ve çevrelerini de yıkadı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor. Esenyurt Belediyesi, yarın cuma namazı ile birlikte açılacak olan ilçedeki camilerde, dezenfeksiyon ve temizlik çalışması başlattı. Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri müftülük ve kaymakamlık kararıyla belirlenen camilerin halı, kolon, kapı kolları, ayakkabılık, şadırvan ve avlularını dezenfekte etti. Camilerde, dezenfeksiyon çalışmasının yanı sıra bahçe ve çevre temizliği de yapıldı.


29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak olan camiler, belirli aralıklarla dezenfekte edilecek. Ekipler, bu kapsamda dezenfekte ve temizlik işlerini sürdürecek.

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