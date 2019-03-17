Esenyurt'ta araç içerisinde iki ölü bulundu İstanbul Esenyurt'ta araç içerisinde iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Esenyurt'ta biri kadın 2 kişi, park etmiş otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir sitenin otoparkında bulunan 34 RK 4555 plakalı araçta 2 kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri A.A ile Ö.S'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayet ardından intihar şüphesi üzerinde duruluyor Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırılan cenazelerin daha sonra Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi. A.A'nın otomobilde Ö.S'ye ateş ettikten sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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