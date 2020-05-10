Esenyurt’ta annelere hem konser hem çiçek

Esenyurt Belediyesi, Anneler Günü’nü sokak konseri ile kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle konseri evlerinin camlarından izleyen annelere gül hediye edildi.

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu günü sokak konseri ile kutladı. Veteriner ekiplerinden oluşan ekip hem çaldı hem söyledi. Anneler konseri camlarından izleyerek eşlik etti. Annelere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un hediyesi olarak gül verildi. Annelerin sarkıttıkları sepetlere güller konularak hediye edildi. Salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için yapılan konser sırasında cadde ve sokaklar da dezenfekte edildi.