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Aktüel Esenyurt'ta 6 taksi durağı mühürlendi
Aktüel

Esenyurt'ta 6 taksi durağı mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:44:26 -
Esenyurt'ta 6 taksi durağı mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta ruhsatsız olduğu tespit edilen 6 taksi durağı mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçen aylarda taksicilerin karıştığı iki farklı olayda 4 kişinin silahla öldürülmesinin ardından, ilçedeki taksi duraklarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede 6 taksi durağının ruhsatsız olarak çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 6 taksi durağını mühürleyerek, çalışmalarına son verildi.

Zabıta ekiplerinin mühürleme işlemi sırasında çevik kuvvet ekipleri de çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

İlçede, daha önceden ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 taksi durağı da mühürlenmişti.


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