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Gündem Esenyurt’ta 30 katlı binada yangın paniği
Gündem

Esenyurt’ta 30 katlı binada yangın paniği

İstanbul Esenyurt'ta 30 katlı binanın 12'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 05:16:00 -
Esenyurt’ta 30 katlı binada yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Esenyurt'ta Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 5 bloklu sitenin 30 katlı binasının 12'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

İtfaiye ekiplerince 650 daire bulunan binada oturanlar tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

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