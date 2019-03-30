Esenyurt yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Esenyurt Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı
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Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti ve MHP Esenyurt’ta AK Parti’nin adayı Azmi Ekinci’yle sandığa giderken, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Millet İttifakı adayı Kemal Deniz Bozkurt’a 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Esenyurt yerel seçim sonuçları, Esenyurt 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Esenyurt partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Esenyurt’ta 24 Haziran 2018 seçimlerinde 549,448 seçmen oy kullanırken, Esenyurt’ta seçimlere katılım Oranı: %85.7 olmuştu.
Esenyurt belediye başkan adayları 2019
AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci
CHP Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt
DYP Esenyurt belediye başkan adayı Ali Atmaca
BBP Esenyurt belediye başkan adayı Yusuf İvgen
Vatan Partisi Esenyurt belediye başkan adayı Zeki Aksoy
Esenyurt belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Esenyurt’ta seçmenler Esenyurt yerel seçim sonuçlarına göre Esenyurt belediyesini kim kazandı? Esenyurt belediyesi hangi partiden? Esenyurt 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Esenyurt’ta hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Esenyurt ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Esenyurt seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Esenyurt seçim sonuçlarını, Esenyurt’ta partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
AK Parti Esenyurt meclis üyesi adayları
Yeşil Aytulum Türüt
Hüseyin Kaya
Gazanfer Karakaş
Tahin Ergenç
Aytaç Özer
Kadir Çakır
Hamdullah Arvas
Duygu Koç Şimdi
Mustafa Zengin
Hamit Öncü
Eren Kaya
Zafer Timur
Fatma Selman
Cemalettin Sonmaz
Kenan Kula
Harun Özer
Togay Çoban
Selim Köse
Fethi Özger
Coşkun Sağ
Harun Oruç
Selami Aydın
Sinem Karaduman Ercan
Fatih Taşdemir
Tarık Erdem
Davut Gezer
Semih Makaracı
Zekeriya Yılmaz
Yunus Atmaca
Abdulsamet Telimen
Burhan Şaşmaz
Tahir Üzer
Deniz Karataş
Arife Peker
Hatice Özcan Uygun
Fazlı Avcı
Tülay Üstündağ
Arzu Avşaroğlu
Halim Taze
Hayrettin Tan
CHP Esenyurt belediye meclis üyesi aday listesi 2019
Ali Gökmen
Selçuk Günerhan
Cemal Güneysu
Veysel Bal
Ali Susuz
Emine Polat
Rıza Gültekin
Muharrem Daş
Enver Demir
Hüseyin Çam
Hüseyin Gök
Okan Çiftçi
Seyhan Kahraman
Vasfettin Sizer
Dilek Şimsir
Sadık Uyanık
Hakan aydemir
Ayhan Mutlu Torcu
Selami Tingir
Resul Çamlıbel
Engin Görmüş
Erol Topuz
Saban Giyici
İbrahim Kızılyar
Sulhattin Ruyen
Gökan Unus
Yücel Doğan
Cemalettin Akıncı
Özlem Orhon
Burak Şengül
Ekrem Kılıç
Erdal Eren
Yücel Karagören
Gülsen Aksoy
Altey Akkaya
Zehra Dülger
Tuğçe Işık
Onur Altıntaş
Ebru Yaldız
Aslan Sağlam
KONTENJAN
Zehra Çambeli
Serafettin Öztürk
Halis Şimşek
Mursel Şentürk
Tuncay Özdemir
2014 Esenyurt yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Necmi Kadıoğlu % 47
CHP adayı Çetin Çapan % 34.6
HDP adayı Cüneyt Caniş % 10.1
MHP adayı Halit Özer 5.9
Esenyurt 24 Haziran genel seçim sonuçları
AK Parti % 39.4
CHP % 22.7
HDP % 22
MHP % 8.5
İYİ Parti % 5.9
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