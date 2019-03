Esenyurt yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Esenyurt Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

31 Mart 2019 İstanbul Esenyurt ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Esenyurt seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Esenyurt’ta son durum ne? AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci ile CHP’nin Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt’un yarıştığı Esenyurt yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Esenyurt oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Esenyurt’da son durum nedir? Esenyurt'da hangi parti önde? YSK Esenyurt yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. Esenyurt Cumhru ittifakı oy oranları. Esenyurt Millet ittifakı oy oranları. Esenyurt belediyesini kim kazandı? İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları 2019, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Esenyurt'un seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Esenyurt seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Esenyurt hangi parti en fazla oy aldı? Esenyurt belediyesini kim kazandı? Esenyurt seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Esenyurt 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Esenyurt’ta son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti.

Cumhur ittifakı kapsamında AK Parti ve MHP Esenyurt’ta AK Parti’nin adayı Azmi Ekinci’yle sandığa giderken, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Millet İttifakı adayı Kemal Deniz Bozkurt’a 2019 yerel seçimlere girdi. 2019 Esenyurt yerel seçim sonuçları, Esenyurt 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Esenyurt partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Esenyurt’ta 24 Haziran 2018 seçimlerinde 549,448 seçmen oy kullanırken, Esenyurt’ta seçimlere katılım Oranı: %85.7 olmuştu.

Esenyurt belediye başkan adayları 2019

AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci

CHP Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt

DYP Esenyurt belediye başkan adayı Ali Atmaca

BBP Esenyurt belediye başkan adayı Yusuf İvgen

Vatan Partisi Esenyurt belediye başkan adayı Zeki Aksoy

Esenyurt belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Esenyurt’ta seçmenler Esenyurt yerel seçim sonuçlarına göre Esenyurt belediyesini kim kazandı? Esenyurt belediyesi hangi partiden? Esenyurt 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Esenyurt’ta hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Esenyurt ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Esenyurt seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Esenyurt seçim sonuçlarını, Esenyurt’ta partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Esenyurt meclis üyesi adayları

Yeşil Aytulum Türüt

Hüseyin Kaya

Gazanfer Karakaş

Tahin Ergenç

Aytaç Özer

Kadir Çakır

Hamdullah Arvas

Duygu Koç Şimdi

Mustafa Zengin

Hamit Öncü

Eren Kaya

Zafer Timur

Fatma Selman

Cemalettin Sonmaz

Kenan Kula

Harun Özer

Togay Çoban

Selim Köse

Fethi Özger

Coşkun Sağ

Harun Oruç

Mustafa Yel

Selami Aydın

Sinem Karaduman Ercan

Murat Aydın

Fatih Taşdemir

Tarık Erdem

Davut Gezer

Semih Makaracı

Zekeriya Yılmaz

Yunus Atmaca

Abdulsamet Telimen

Burhan Şaşmaz

Tahir Üzer

Deniz Karataş

Arife Peker

Hatice Özcan Uygun

Fazlı Avcı

Tülay Üstündağ

Arzu Avşaroğlu

Halim Taze

Hayrettin Tan

CHP Esenyurt belediye meclis üyesi aday listesi 2019

Ali Gökmen

Selçuk Günerhan

Cemal Güneysu

Veysel Bal

Ali Susuz

Emine Polat

Rıza Gültekin

Muharrem Daş

Enver Demir

Hüseyin Çam

Hüseyin Gök

Okan Çiftçi

Seyhan Kahraman

Vasfettin Sizer

Dilek Şimsir

Sadık Uyanık

Hakan aydemir

Ayhan Mutlu Torcu

Selami Tingir

Resul Çamlıbel

Engin Görmüş

Erol Topuz

Saban Giyici

İbrahim Kızılyar

Sulhattin Ruyen

Gökan Unus

Yücel Doğan

Cemalettin Akıncı

Özlem Orhon

Burak Şengül

Ekrem Kılıç

Erdal Eren

Yücel Karagören

Gülsen Aksoy

Altey Akkaya

Zehra Dülger

Tuğçe Işık

Onur Altıntaş

Ebru Yaldız

Aslan Sağlam

KONTENJAN

Zehra Çambeli

Serafettin Öztürk

Halis Şimşek

Mursel Şentürk

Tuncay Özdemir

2014 Esenyurt yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Necmi Kadıoğlu % 47

CHP adayı Çetin Çapan % 34.6

HDP adayı Cüneyt Caniş % 10.1

MHP adayı Halit Özer 5.9

Esenyurt 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti % 39.4

CHP % 22.7

HDP % 22

MHP % 8.5

İYİ Parti % 5.9