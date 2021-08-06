İstanbul Esenyurt’ta öğle saatlerinde çıkan yangın Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece gibi pek çok noktadan görüldü. Patlama seslerinin yükseldiği yangın alanında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, Esenyurt yangın söndürüldü mü?

Esenyurt yangın söndürüldü mü?

Esenyurt Yunum Emre Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait beyaz eşya, kıyafet gibi ürünlerin yer aldığı depoda yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz açıklanmadı.

Yangına kısa sürede itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sebebiyle oluşan koyu siyah duman pek çok iyçeden fark edildi. Yanan binadan patlama seslerinin gelmesiyle polis, bazı yolları trafiğe kapattı.

Konu hakkında İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.20’de Esenyurt ilçemizin Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan lojistik deposuna ilişkin bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD KBRN ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, 39 itfaiye aracı ve 105 itfaiye personeli ile müdahale edilerek söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Depoda bulunan malzemelerin patlama riskine karşın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, çevredeki yollar geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Alınan bilgilere göre; olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.